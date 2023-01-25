تموين القاهرة: استمرار الحملات لضبط المخالفات ولا تهاون في حق المواطن

أكد اللواء عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين، ومدير مديرية تموين القاهرة، أن الحملات التفتيشية على الاسواق والمحال والمخابز مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن.

حملات على المخابز

وأشار اللواء عبد النعيم حامد مدير تموين القاهرة إلى أن إجمالي المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الأربعة يوم الثلاثاء عن ضبط 66 مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة بالنسبة للمخابز وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود ميزان حساس وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم مطابقة مواصفات.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات والتي شملت 86 عبوة شامبو وعدد 4 جركن مشروب سريع التحضير و75 عبوة اسبراي أنواع، وعدد 83 جوال دقيق 72% يزن الجوال 50 كيلو بإجمالي 4150 كيلو جرام دقيق.

عبد النعيم: 66 مخالفة تموينية والحملات مستمرة

وأضاف اللواء عبد النعيم حامد أنه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية وأنه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن، ونحن مستمرون في العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من أجل رفعة هذا الوطن والحرب على الفساد وقطع أيدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصري.