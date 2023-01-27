فرقة «شلاتين التلقائية» تقدم عروضها الفلكلورية بمعرض القاهرة للكتاب

قدمت فرقة «شلاتين التلقائية»، اليوم الجمعة، عددا من عروضها ورقصاتها المعبرة عن تراثها الثقافي، على مسرح «بلازا 2» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وقدمت الفرقة فقرات «السيف، السيرة» التي شهدت إقبالا وتفاعلا من جمهور المعرض، والفرقة من تدريب عوض الله الكرار، وتأسست عام 1994 وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

عروض وورش متنوعة ضمن البرنامج المخصص للطفل

وتتنوع مشاركة الهيئة في الدورة 54 لمعرض الكتاب، بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3)، إذ تقدم عروضا لفرقها الفنية ضمن فعاليات البرنامج الفني، وعروضا وورشا متنوعة ضمن البرنامج المخصص للطفل، وتقام يوميا حتى 6 فبراير المقبل.