خريطة انقطاع المياه في بعض الأماكن بـ4 محافظات.. أعرف الأماكن والمواعيد

تنقطع المياه اليوم السبت بعدة قرى وأماكن في 4 محافظات، هي: الدقهلية والمنيا وسوهاج والمنوفية للصيانة الدورية وغسيل المروقات وللسدة الشتوية، وفقا لشركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم.

كما تخطر شركات المياه بأماكن انقطاع المياه المواطنين قبل القطع لتوفير احتياجاتهم من المياه فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات، مع توفير سيارات مياه مجانية بأماكن قطع المياه.

مواعيد انقطاع المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية قطع المياه عن مركز ومدينة بلقاس ونبره وطلخا والقرى التابعة لهم وحددت مواعيد قطع المياه من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهراً لأعمال صيانة داخل مرفق مياه بلقاس.

أماكن انقطاع المياه

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بقطع المياه عن قرى مركز سوهاج من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا للصيانة والسدة الشتوية بينما تضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة سوهاج.

أماكن قطع المياه

وكشفت الشركة في محافظة المنيا عن قطع المياه بمدينة ملوي، والقرى التابعة لها المعصرة، وسنجرج، وأم قمص، والروضة للصيانة بداية من الساعة 12 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 5 صباحا.

مواعيد قطع المياه

وشمل بيان الصيانة الدورية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه عن مراكز أشمون والباجور ومنوف وقويسنا والسادات بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا وذلك للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات.