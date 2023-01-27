قطع المياه بالدقهلية لمدة 4 ساعات اليوم لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركة الدقهلية، فيما أجّلت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه اليوم في عدد من المناطق بمنطقة مصر الجديدة إلى موعد آخر سيتم تحديده كما أجلت شركة مياه الشرب بالمنوفية موعد الغسيل الدوري للشبكات على مستوى المحافظة نظراً لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

أماكن وموعد قطع المياه بالدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه اعتبارا من الساعة 10 صباح الغد حتى الواحدة ظهرا لمدة 4 ساعات عن مناطق «بلقاس – قرية بهوت التابعة لمركز نبروه – كفر دميره الجديد التابع لمركز طلخا»، لافتا إلى أن سبب الانقطاع قيامها بأعمال صيانة داخل مرفق مياه بلقاس.

تدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة في بيان صادر عنها أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتا إلى قيام الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

تأجيل انقطاع المياه عن مناطق مصر الجديدة لوقت اخر

وأجلت شركة مياه الشرب بالقاهرة تأجيل أعمكال الصيانة التي تتسبب في قطع المياه عن مناطق «شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته –شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته»، بمنطقة مصر الجديدة إلى موعد آخر سيتم تحديده والإعلان عنه في وقت لاحق.

تأجيل الغسيل الدوري للشبكات

كما اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه نظراً لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين سيتم تأجيل الغسيل الدورى للشبكات على مستوى المحافظة خلال تلك الفترة.