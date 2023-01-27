إقبال كبير على جناح قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مع انتهاء ثاني أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، والمنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية، شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، إقبالا كبيرا على مدار ساعات اليوم، من جمهور ورواد المعرض (صالة 1 - B3)، نظرا لتنوع العناوين والإصدارات المقدمة وأسعارها المخفضة والمناسبة للجميع مقارنة بغيرها.

إصدار 25 عنوانا جديدا من سلسلة «روائع المسرح العالمي»

وكانت الهيئة قد أعلنت إصدار 20 كتابا لعميد الأدب العربي طه حسين خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، احتفاء بالذكرى الـ 50 لرحيله واحتفاء بمشروعه الفكري الكبير تحت شعار «تجديد ذكرى طه حسين»، كما أعلنت إصدار 25 عنوانا جديدا من سلسلة «روائع المسرح العالمي».

وتشارك بإصدارات سلاسلها المميزة التي يحرص الجمهور على اقتنائها مثل «الهوية»، «الذخائر»، «آفاق عالمية»، «ذاكرة الكتابة»، «حكاية مصر»، «الدراسات الشعبية»، «كتابات نقدية»، «آفاق الفن التشكيلي»، «عالم الموسيقى» و«آفاق السينما»، وإصدارات النشر الإقليمي، ومجلة قطر الندى للطفل.

عروض للفرق الفنية

جدير بالذكر أن برنامج الهيئة في المعرض -بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض- يتضمن عروضا للفرق الفنية وعروضا وورشا متنوعة للطفل، التي تقام يوميا وتستمر حتى ختام المعرض في 6 فبراير المقبل.