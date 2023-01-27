أكثر من ربع مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ثاني أيامه

إقبال جماهيري كبير شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثاني أيام فتح أبوابه للجمهور، اليوم الجمعة، إذ تجاوز عدد زوار المعرض 250 ألف زائر.

زيادة متوقعة في عدد الزوار خلال الأيام المقبلة

وقال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم بلغ 251 ألفا و998 زائرا، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الأيام المقبلة، مع بداية إجازة نصف العام رسميا بالمدارس والجامعات.

الإقبال الجماهيري انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الإقبال الجماهيري انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب إذ سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض، خاصة مع تنوع العناوين المطروحة ومناسبتها لمختلف الفئات، مشيرا إلى أن الانتعاشة التي شهدتها المبيعات لم تقتصر على أجنحة الهيئة العامة للكتاب فحسب بل انعكست على مبيعات باقي دور النشر المشاركة بالمعرض، والبالغ عددها 1047 دار نشر مصرية وعربية وعالمية، من 52 دولة، وأجنحة قطاعات الوزارة المختلفة المعنية بالنشر.