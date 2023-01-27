رئيس هيئة الكتاب السابق: متوسط الإنتاج الثقافي المصري 18 ألف عنوان جديد

أكد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أن في مصر مجتمعين للقراءة، أحدهما المجتمع الرسمي، الذي يمثل النخبة المثقفة والمثقفين كما يطلق عليها، وهؤلاء يقرأون الأدب الرصين والاتجاهات الفلسفية وكل ما هو رصين وكل ما هو تراثي، معتبرًا أن الشباب مجتمع قرائي مواز.

مجموعة من العوامل الناقصة أثناء قياس المؤشرات

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني، في برنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «DMC»، أن كل المؤشرات الخاصة باحصائيات القراءة فيها تضارب وتطرف في الحساب ما بين ما يقول إن المواطن لا يقرأ سوى 6 دقائق في العام، وبين التقارير التي تقول إن مصر في المرتبة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من العوامل الناقصة أثناء قياس هذه المؤشرات، معتبرًا أن هذه المؤشرات في الغالب تكون موجهة بشكل ما حسب التوقيت.

وأضاف أن متوسط الإنتاج الثقافي المصري 18 ألف عنوان جديد يجري إيداعها، منها الكتب التعليمية وعددها كبير، لافتًا إلى أن المؤلفات الجديدة قد تصل لـ 10 آلاف كتاب سنويًا، متوقعًا أن يكون منها قرابة 2000 كتاب ديني سنويًا، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية التي تجاهلتها قياسات مؤشرات القراءة هو سبب القراءة هل هو سبب تعليمي أو تنموي؟.