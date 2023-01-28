استكمال محاكمة 10 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الاعتصام والتجمهر

وجاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم ضد قوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم.

قطع الطرق وارتكاب جرائم قتل

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وتقييد حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، والتدبير لعمل تجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية، فضلًا عن قطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين.