انتعاش الحركة السياحية في سانت كاترين تزامنا مع بدء إجازة نصف العام

تشهد مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، انتعاش الحركة السياحية، تزامنا مع انطلاق إجازة نصف العام الدراسي، حيث توافد مئات السياح الأجانب والمصريين على زيارة المدينة للاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس من فوق قمة جبل موسى، إضافة إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية الباردة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم السبت قرابة 1500 سائح من مختلف الجنسيات، ومعظمهم من المصريين.

50 أتوبيسا

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين استقبلت 50 أتوبيسا، و20 سيارة ميكروباص رحلات، تقل نحو 1500 من السياح، من دول متعددة لمشاهدة الآثار الموجودة داخل دير سانت كاترين، مشيرا إلى أن برنامج زيارة المدينة يعتمد على يوم وليلة فقط.

وتابع، بأن برنامج الزيارة يبدأ برحلة الصعود إلى قمة جبل موسى على ارتفاع 2250 مترا، وتستغرق الرحلة نحو 5 ساعات، حيث يشاهد السياح طوال الرحلة مناظر طبيعية وحيوانات برية ضمن ثروات محمية سانت كاترين الطبيعية، موضحا أن المبيت يكون فوق قمة جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس علي مصر من أحد أعلى القمم الجبلية في مصر.

زيارة دير سانت كاترين

وأكد «فودة»، أن الزيارة تتضمن دخول دير سانت كاترين من الساعة التاسعة حتى الساعة 11 صباحا، لمشاهدة كنوز تاريخية تعود إلى 1000 سنة تقريبا، حيث يقوم المرشد بشرح محتويات الدير.

وأشار المحافظ إلى أن أهم ما يميز دير سانت هو كنيسة التجلي، ومكتبة الدير، وشجرة العليقة، والوادي المقدس، ومعصرة زيت الزيتون، وحديقة الدير، والمسجد الفاطمي، والطراز المعماري.