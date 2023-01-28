أرخص سيارة يابانية «زيرو» في مصر.. مميزات عديدة بـ180 ألف جنيه

طرحت شركة سوزوكي اليابانية سيارة جديدة في السوق المصري لا يتعدى سعرها 200 ألف جنيه، وهو ما يلبي رغبات عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن أفضل السيارات المتاحة في الأسواق وبأسعار مناسبة.

وطرحت الشركة سيارة سوزوكي ألتو بسعر 180 ألف جنيه رسميا، وهو سعر يتماشى مع إمكانات كثيرين، فضلا عن أن السيارة تناسب فئات كثيرة، خاصة السيدات نظرا لشكلها الجذاب وكمالياتها وألوانها المبهجة.

أرخص سيارة يابانية في مصر تستهلك 3 لترات لكل 100 كيلو متر

ووفقا لما أعلنته شركة سوزوكي، فإن سيارة سوزوكي التو بمحرك صغير للغاية، ما يعني أنه قليل استهلاك الوقود، حيث أنه بـ3 سلندرات، وسعة 800 سي سي، وقوة 47 حصانًا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، كما تستهلك حوالي 3 لترات بنزين في المتوسط لكل 100 كيلومتر.

مواصفات أرخص سيارة يابانية «زيرو» في مصر

ورغم أن شركة سوزوكي في الأصل شركة يابانية، لكن حاليا استحوذت عليها شركة ماروتي الهندية، حيث طرحت السيارة سوزوكي ألتوا بطول 3430 مم، وعرض 1490 مم، وطول قاعدة العجلات 2360 مم، وترتفع عن الأرض 1475 مم، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 180 لترا، وتقدم بعجلات قياس 13 بوصة، إضافة إلى أن السيارة تحتوي على مواصفات الأمان والسلامة الأساسية.

والسيارة مزوجة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS المانعة للانزلاق وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، إضافة إلى ان السيارة بها مشغل أسطوانات، مدخل USB، مدخل AUX.

تصنيع أول سيارة سوزوكي سنة 1937

وبدأت صناعة السيارة سوزوكي عام 1937، بعد أن قرر الياباني كون ميشيو سوزوكي تنويع نشاط أعماله التي كانت مقتصرة على أنوال النسيج، وخلال عامين كان سوزوكي قد أنهى بناء عدة نماذج للسيارة الصغيرة.

وعملت أول سيارة بمحرك مبتكر مبرد بالسائل رباعي الأشواط، ورباعي الأسطوانات، ويولد قوة 13 حصاناً وسعته 800 سي سي (800 سم3).