البحوث الفلكية تكشف عدد أيام شهر رمضان 2023.. يبدأ 23 مارس

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن غرة العيد يتبقى عليها 82 يوما، بدءا من الغد، مشيرا إلى أن عدد أيام شهر رجب الجاري، تكون 29 يوما، وعدد أيام شهر شعبان 30 يوما، وعدد أيام شهر رمضان ستكون 29 يوما.

عيد الفطر المبارك 2023

أضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المواعيد التي يتم الإعلان عنها، تكون وفقاً للحسابات الفلكية، التي يعدها أساتذة المعهد، وأن الرأي النهائي لمواعيد الأعياد والمناسبات الهجرية، يكون لدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن أول أيام شهر رمضان، ستكون 23 مارس المقبل، ويكون عدد أيامه 29 يوما، وأول أيام شهر شوال ستكون 21 أبريل المقبل، وعدد أيامه 30 يوما.

رؤية أهلة الشهور العربية

أوضح القاضي، أن رؤية أهلة الشهور العربية، تكون بالاشتراك بين معهد البحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية، ويكون لها عدد من الضوابط والقواعد.