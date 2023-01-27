مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بقنا

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا- سفاجا» عند الكيلو 70، المنطقة التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

حادث طريق قنا - سفاجا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من إسعاف قنا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا- سفاجا» بالكيلو 70 الصحراوي الشرقي، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

أسماء ضحايا ومصابي حادث قنا اليوم

وبحسب مرفق الإسعاف، بعد الفحص حادث قنا تبين مصرع شخص مجهول الهوية، لم يتم التعرف عليه، وإصابة كل من: مريم تامر عطا الله، 65 عامًا، وأباريس منير نجيب، 35 عامًا، ومريم مجدي هنير، 6 أعوام، وطفل يدعى جورج 6 أعوام، وكرلوس كابروس تامر، عمره عام واحد، جميعهم مقيمين في مدينة قنا، وتبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار أحد الإطارات.

على الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، التي كلفت وحدة المرور بالتحري حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث في تقرير مفصل، كما تم تسيير حركة المرور بعد رفع آثاره من على الطريق.