3 ورش للصغار تقدمها الكاتبة سماح أبو بكر بمعرض الكتاب.. وندوة مع الناشرين

تقدم الكاتبة سماح أبو بكر عزت مجموعة من الفاعليات الثقافية والتفاعلية للأطفال في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، والذي يستمر إلى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتقدم سماح أبو بكر اليوم السبت، ندوة مع الملتقي العربي لناشري كتب الأطفال بالشارقة عن معايير اختيار الكتب للمشاركة بالجوائز، وهي الندوة التي يقيمها الملتقي العربي لناشري كتب الأطفال بالشارقة بدولة الامارات العربية، وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرا في بلازا 2 بالقاعة الرئيسية.

سماح أبو بكر مع «حياة كريمة» في معرض الكتاب 2023

كما تقدم غدًا ورشتين من الساعة 2- 3 بعد الظهر، بقاعة 5 جناح الأطفال بعنوان «أطفال برعاية المؤسسة العربية الحديثة»، وورشة من الساعة 3 لـ 4 عصرًا مع دار نهضة مصر عن «سلسلة كلام سليم».

وتقدم كذلك يوم 30 يناير الجاري ورشة للأطفال بجناح مؤسسة حياة كريمة تستضيف فيها الأطفال ذوي الاحتياجات و المكفوفين.

معرض كتاب الطفل

ويخصص معرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 5 لإصدارات وأنشطة وإصدارات الأطفال هذا العام، كما تمّ اختيار الكاتب كامل كيلاني رائد كتب الأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.