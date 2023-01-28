الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وعودة فرص سقوط الأمطار بداية من الثلاثاء

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعات أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات، وكان أمس ذروة ارتفاع قيم الحرارة، حيث كانت أعلى من المعدلات الطبيعية بـ8 درجات، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

يناير وفبراير من ضمن ذروة فصل الشتاء

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، عبر قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية داليا أشرف: «في بعض السنوات الماضية كانت ترتفع درجات الحرارة في شهر يناير، وقبل ذلك وصلنا إلى 29 درجة مئوية في بعض الأيام بيناير، وهذا أمر اعتدنا عليه في السنوات الماضية، ولكن الناس تنسى هذا الامر، لأن السنة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في شهر يناير بدرجات الحرارة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «حتى الآن لم تنخفض درجات الحرارة بالشكل الكبير الذي يمكنه أن يشعرنا بالأجواء الشتوية، ولكننا دائما ما نقول إن يناير وفبراير من ضمن ذروة فصل الشتاء، ومن المتوقع ان يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة مع بداية فبراير».

انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل

وأشارت، إلى أن الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة ستستمر معنا حتى يوم الإثنين، لكن درجات الحرارة ستكون أقل من الأمس، ومن المتوقع اليوم أن تكون العظمى اليوم 24 درجة ومع الأحد والإثنين ستكون بين 22 و23 درجة مئوية، وفي يوم الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية وتبدأ تعود للمعدلات الطبيعية وتسجل 19 و18 درجة مئوية، كما ستعود فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، وبخاصة المطلة على البحر المتوسط.