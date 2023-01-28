نائب مدير «الشارقة للكتاب»: معرض القاهرة ملتقى لكثير من المفكرين والأدباء

قال فاضل بوصيم، مدير مكتبة هيئة الشارقة، ونائب مدير معرض الشارقة للكتاب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد تواجد عدد كبير من المفكرين والأدباء، مما يقرب بين الأجيال ويقلل الاختلافات والمفاهيم الخاطئة، مشيرًا إلى أن فعاليات المعرض ومختلف المعارض العربية تقرب الشعوب وتقرب فهم المصطلحات اللغوية والعادات والتقاليد.

أكثر من 1000 فعالية في معرض الكتاب

وأضاف «بوصيم»، خلال حواره على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد أكثر من 1000 فعالية: «نتمنى أن نستفيد من هذه الفعاليات، وننقل هذه التجربة، ونختار من هذه الفعاليات شيئا يمثلنا بالشارقة لنقرب الصورة المصرية المعروفة لدينا في المجتمع الإماراتي».

تأثير التلفزيون قوي للغاية

وتابع: «تعلمنا كثيرا من الثقافة المصرية، ونتمنى أن نستفيد منها خلال هذه المعارض، كنا نستقبل الثقافة المصرية في ستينيات القرن الماضي عن طريق المسلسلات والأفلام التلفزيونية وليس الكتب، فقد كان تأثير التلفزيون قويا للغاية، إذ أثر في العادات والتقاليد واللهجات، وتعرفنا على الشعب المصري من خلال هذه الأعمال».