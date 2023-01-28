تفاصيل رحيل 4 شباب من أسرة واحدة في حادث: تركوا 10 أطفال يتامى

«الأربعة لم يتركوا بعضهم طوال الأسبوع الماضي أينما ذهبوا معًا، يتسامرون معًا وأصابتهم حالة من الضحك الهستيري في الفترة الأخيرة بلا سبب مما جعل البعض يراوده الشك حول الأمر»، حالة من الذهول والحزن يعيشها صلاح رشاد، والد «محمد» والذي توفي مع 3 أشقاء أولاد عمه، مساء الخميس الماضي وشيعهم أهالي قرية «نبالية» التابعة للوحدة المحلية لقرية «النسايمة» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية

وتوفي في الحادث كل من: محمد صلاح رشاد أحمد سالمان بعد وساعات من تشييع جنازة جماعية لأبناء عمه الثلاثة وهم: محمد رشاد رشاد أحمد سالمان وشقيقيه إبراهيم، وعصام بعد أن دهستهم سيارة نقل ثقيل على طريق المطرية دمياط.

الأيام الأخيرة في حياة 4 شباب أبناء عمومة

يحكي الأب لـ«الوطن» تفاصيل الأيام الأخيرة لابنه وأبناء شقيقه: «كأن قلوبهم كانت تعلم برحيلهم معًا، كان أمرهم في الفترة الأخيرة معا، إذ خرجوا للصيد معًا والعمل بجوار بعضهم، وعادوا جثثا بجوار بعضهم».

وأضاف أن الخسارة فادحة، فشقيقه خسر أولاده الثلاثة مرة واحدة، وهو خسر ابنه وزوج ابنته، إذ كان ابن شقيقه الكبير زوجا لابنته، لكنهم رحلوا وتركوا خلفهم أسرا مشتتة وأطفالا يتامى، مؤكدًا أنهم تلقوا الخبر من خلال اتصال هاتفي يخبرهم بعثوره على الهاتف بجوار حادث أليم وقع على الطريق مع سيارة نقل ثقيل ما تسبب في وفاة ثلاثة ونقل الآخر إلى المستشفى.

4 شباب رحلوا وتركوا خلفهم أسرهم و10 أطفال يتامى

وأوضح أنه لن يترك حق ابنه أو أبناء شقيقه، ووجه أنه سيحاول لإلحاق أقصي عقوبة علي السائق الذي تسبب في وفاة 4 شباب، وتركوا خلفهم أسر و10 أطفال يتامى وبدون باب رزق، إذ كانوا على باب الله برزق اليوم.

وذكر أن الخبر كان مؤلما لهم خاصة بسبب إحساسهم في الفترة الأخيرة باقتراب حدوث شيء ما، إذ تولد لدى والدته شعور باقتراب وفاة ابنها، فطلبت من والده محادثة «محمد» قبل الحادث بيوم لكنه لم يجب، فأخذت تصرخ: «محمد مات والله محمد مات»، لكنه أجاب بعد فترة يخبره بعدم استماعه للهاتف، ليستجيب القدر لشعور الوالدة في اليوم التالي ويرحل الابن.

حادث طريق دمياط

ووقع الحادث لـ4 صيادين من عائلة واحدة في أثناء عودتهم من عملهم كصيادين في الطريق للمنزل، ولقوا مصرعهم إثر حادث أليم على الطريق الدولي الفاصل بين مدينتي المطرية ودمياط، ونتج عنه اصطدام دراجتهم البخارية بسيارة نقل ثقيل على الطريق ما تسبب في انقلاب الدراجة ليتوفى على إثرها ثلاثة، ونقل الآخر إلى مستشفى المنزلة العام بالدقهلية إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.