استشاري نفسي يوضح أهم خطوات الحصول على يوم مليئ بالنشاط: العبوا رياضة

خلال فصل الشتاء يكون الاستيقاظ باكرا، من أصعب النشاطات التي يفعلها الشخص، وهو التحدي الأصعب الذي لا يستطيع الجميع التغلب عليه، إذ أن برودة الطقس في الصباح، تسبب نوعا من الخمول والإرهاق طوال اليوم.

تلعب الجينات الوراثية، دورا كبيرا فيما إذا كان الشخص يستيقظ مبكرا في الصباح أو متأخرا بسبب السهر لساعات طويلة خلال اليوم، لكن في أحيان كثيرة، الروتين اليومي الخاطئ هو الذي لا يسمح بالخلود للنوم في مواعيد مناسبة.

بعض الخطوات للحصول على يوم نشيط

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن أول 30 دقيقة فور الاستيقاظ من النوم، تعد الأكثر أهمية خلال اليوم، إذ تعزز الطاقة الإيجابية عند الإنسان، موضحا أنه من الضروري المكوث على الفراش لعدة دقائق قبل الاستيقاظ، وعمل تمارين استرخاء أو تمدد للجسم.

كما أكد أهمية شرب كوب من المياه فور الاستيقاظ، كونها تنشط الدورة الدموية، تحسن عملية الهضم، وتقلل من الإصابة بالإمساك، فضلا عن أهمية ترتيب السرير فور النهوض منه، فالإنسان إذا اعتاد فعل هذه الأشياء البسيطة، يصبح منظما ذهنيا، ولديه أفكار مرتبة طوال اليوم، كما أن ذلك سيشعر بالنشاط والحيوية.

ويقدم موقع، «CARE»، حسب ما نشره موقع «العربية»، بعض النصائح التي تساعد تدريجيا على الحصول على نوم كافي، ونشاط طوال اليوم ومنها ما يلي:

نصائح للشعور بالنشاط أثناء الاستيقاظ صباحا:

شرب كوب ماء صباحا: فالجسم خلال ساعات اليوم، يكون جافا، إذ يوصي الأطباء بشرب كوب من الماء في أول ساعات الاستيقاظ، لترطيب الجسم والشعور بالنشاط.

تناول فطور صحي: الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، تسبب الشعور السريع بالإرهاق، فينصح بتناول وجبة إفطار تحتوي على بروتينات تمد الجسم بالطاقة.

تغيير موعد النوم تدريجيا: إذ إنه من المهم أن يحصل الشخص البالغ من 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، كما ينصح باتباع قاعدة «ربع ساعة»، والتي تعني بأن يأوي الفرد إلى الفراش 15 دقيقة مبكرا كل ليلة، وذلك للتعود على مواعيد النوم الجديدة.