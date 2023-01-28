«مياه القاهرة» تشارك في فعاليات الدورة 54 للمعرض الدولي للكتاب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للكتاب كحدث ثقافي يهم فئات وقطاعات كبيرة من الجمهور، وذلك في إطار حرص الشركة على المشاركة في جميع المحافل المحلية لنشر الوعي المائي والتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وبناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتعليمات المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

سيارة مركز خدمة عملاء متنقلة في معرض الكتاب

وأعلنت الشركة في بيان، مشاركة قطاع الإعلام وخدمة العملاء متمثلاً في الإدارة العامة لخدمة العملاء وإدارة التوعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في فعاليات الدورة 54 للمعرض الدولي للكتاب، من خلال توفير سيارة مركز خدمة عملاء متنقلة في مقر المعرض الدولي للكتاب، تتيح لرواد المعرض جميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء الثابتة، بالإضافة لعرض القطع الموفرة للمياه والتي تعمل بتكنولوجيا عالية جدا تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%.

تنفيذ الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية

جدير بالذكر ان هذه القطع متوفرة بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة والمتنشرة بجميع مناطق القاهرة، بالإضافة لقيام إدارة التوعية بتنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية والتي لاقت استحسان رواد المعرض، وخاصة الأطفال من خلال مشاركتهم في هذه الألعاب.

الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على ضرورة استمرار المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تعظيم أثر ومردود أنشطة التوعية التي تنفذها الشركة، بما يساهم في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك.