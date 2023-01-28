وفاة شخص وإصابة سيدة بحادث سير على الطريق الدولي غرب العريش

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، إخطارا بوقوع حادث سير غرب العريش على الطريق الدولي بين العريش والقنطرة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة سيدة تخضع للعلاج المكثف بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام في بيان له، إن الحادث أسفر عن مصرع، «محمد. ع. ا» -25 سنة، من العريش، إثر إصابته بنزيف بالمخ وإصابة «بسمة. أ. م» -20 سنة، من العريش، بكدمات متفرقة بالجسد.

وكانت هيئة الأسعاف، أعلنت أنها دفعت بسيارتين أسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام، وإسعاف الحالة المصابة.

وضع الجثة تحت تصرف النيابة

وكانت أدارة المستشفى قد وضعت الجثة تحت تصرف النيابه العامه، ونقل المصابة إلى المستشفى العام بالعريش لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويشهد الطريق الدولي بين العريش والقنطرة شرق عدة ترميمات، وإعادة تأهيل في بعض نقاط السفر على طوال الطريق الدولي، بسبب تكرار الحوادث على الطريق.