انطلاق الموسم الـ126 لعصر القصب في مصنع سكر نجع حمادي

أعطى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إشارة بدء الموسم الـ126 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادي، رافقه المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، والنائب هشام الشعيني، والنائب محمد عزت القاضي، والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر صدقي أعضاء مجلس النواب، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، وعبدالله خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي للعمال بقنا والأقصر، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

موسم عصر قصب السكر في قنا

وألقى المحافظ عيدان القصب في عصارة المصنع، معلنا بدء موسم العصير لعام 2023 بمصنع سكر نجع حمادي، مؤكدا أن موسم عصر القصب بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية في توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصري، مشيرا إلى أن محافظة قنا تعد الأولى على مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف و360 فدانا تمثل نحو 37% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوى الجمهورية تنتج نحو 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.

كما قدم الداودي التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة، والعاملين بمصنع سكر نجع حمادي بمناسبة بدء موسم العصير، وتابع مراحل إنتاج السكر بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة والتخزين، داعيا إلى مواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التي تليق بها بين مصاف دول العالم.

تطوير زراعة قصب السكر

وأكد الداودي أن الدولة لا تألو جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات، مشيرا إلى أن هذا الموسم شهد أول تجربة لزراعة محصول قصب السكر بنظام شتلات الأنسجة واستخدام الري بالتنقيط، بهدف التوسع في زراعة محاصيل قصب السكر بهذه الآلية لما تتميز به من تحقيق وفرة في الإنتاج، وترشيد استهلاك المياه والسماد.

وعقب ذلك استمع محافظ قنا ومرافقيه إلي فيديو تسجيلي ، يوضح تاريخ انشاء المصنع و مكوناته وأعمال التطوير التي شهدها منذ بداية تأسيسه، ومراحل إنتاج السكر بدايةً من حصاد المحصول في الحقول وصولا إلي مراحل التعبئة والتخزين.

و أوضح المهندس رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادي، أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كافة القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى مركز نجع حمادي وتنتهي بمصنع السكر، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ 126 منذ إنشاء المصنع عام 1897، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ أبرزها عام 1994.