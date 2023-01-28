قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالتعدي على سيدة وسرقة أموالها بطريق القاهرة السويس، 4 أيام علي ذمة التحقيق، خلال جلسة التحقيق التي عقدت لإدلاء المتهم بأقواله في التهم المنسوبة إليه.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم سائق له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا، قام خلال توصيله لسيدة إلى التجمع الخامس بإيقاف السيارة حال تواجده بطريق القاهرة السويس وتعدى عليها بالضرب واستولى منها على مبلغ مالي وفر هاربا.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته فرد خرطوش بقصد استخدامه في وقائع السرقة، والمبلغ المالي المستولى عليه.

الموقف القانوني

وأوضح المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات المصري، إذ نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف: «يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات».

وأشار إلى أنّ الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

تفاصيل الواقعة

وورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة بأنَّه حال استقلالها سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بتوصيل المواطنين؛ لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس، وحال تواجدهما بطريق (القاهرة - السويس) بدائرة القسم، تعدى قائدها عليها بالضرب، واستولى منها على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن من التوصل إلى مرتكب الواقعة وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.