خريطة قطع الكهرباء عن عدة مناطق في طوخ.. الأحد والإثنين

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة ومركز طوخ خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين لمدة 3 ساعات يوميا بفصل المغذيات بالتناوب لاختبار أزمنة الفصل والتوصيل ومقاومة نقاط التلامس.

«الوطن» تستعرض مناطق وخريطة قطع التيار الكهربائي بمركز ومينة طوخ ومدة الانقطاع وجدول قطع التيار يومي الأحد والإثنين المقبلين.

موعد قطع التيار الكهربائي في طوخ

أوضحت أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية في بيان لها أن قطع التيار الكهربائي عن طوخ يومي الأحد والإثنين المقبلين لمدة 3 ساعات من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا حيث سيتم صل المغذيات بالتناوب لاختبار أزمنة الفصل والتوصيل ومقاومة التلامس علما بأن مدة فصل المغذي لا تتعدى 15 دقيقة.

قطع التيار الكهربائي بطوخ غدا

أضافت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه سيتم قطع الكهرباء يوم الأحد المقبل غدا في محطة طوخ محول 1 و2 من مغذيات الحصة وهندسة 1و2 والمياه 2 والمجلس 1 و2 وميت كنانة والعدوي والعرب والساحل وهندسة 2 ومياه أكياد دجوي ومشتهر والرجالات لمدة 3 ساعات من 7 ص إلى 10 صباحا وستكون المناطق المتأثرة بالفصل مدينة طوخ وثلاجة العدوي وميت كنانة وتوابعها والرجالات والساحل وساحل دجوي ومشتهر وعزبة حسن.

قطع التيار الكهربائي غدا

وأشارت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية إى أن قطع التيار يوم الإثنين سيكون في طوخ محول 2 من مغذيات الجبل والعبادلة والصفا والعمار وأجهور وكفر منصور لمدة 3 ساعات من 7 صباحا إلى 10 صباحا، والمناطق المتأثرة ميت كنانة والصفا وبلتان والعبادلة وكرم الأطرون.

وأهابت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية في بيانها أصحاب الأفران وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى