مصرع شاب أسفل عجلات القطار في مركز دشنا بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار الروسي بقرية الدبيات التابعة للسمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بمصرع شاب دهشا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان غير شرعي بقرية الدبيات التابعة لمجلس قروي السمطا بمركز دشنا.

مصرع شاب دهسا

وتبين مصرع شاب يدعى، وليد رئيس أبو الحجاج، 27 عاما، أسفل عجلات القطار بقرية الدبيات بمركز دشنا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ولم تتأثر حركة القطارات بالحادث.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد في قنا، إن حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي وإن الحادث لم يأخذ وقتا.

وطالب المصدر المواطنين المارين على شريط السكة الحديد وعلى مزلقانات السكك الحديد على امتداد 150 كيلو في محافظة قنا، بالالتزام بالتعليمات والإشارات مواعيد غلق المزلقانات قبل مرور القطارات.

وتقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل ذوو المتوفى إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن من خلال استخراج التصريح من جهة التحقيق.