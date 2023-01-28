متحدث «الوزراء» لـ إيمان الحصري: الإفراج بالجمارك لكل السلع.. وتجاوزنا مرحلة الأولويات

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مرحلة الأولويات في الإفراج عن السلع في الجمارك كانت موجودة حينما كانت هناك أزمة النقص المتاح من العملة الصعبة والدولار، لذلك كانت هناك أولويات وهي الإفراج عن السلع الغذائية أولا، ثم المواد الخام ثم المواد الدوائية والوقود.

الإفراج عن السلع فورا

أضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأولوية حاليا السلع التي تنهي إجراءاتها، بمعنى أن أي سلعة جرى استيرادها وموجودة بالجمارك حاليا، تنهي إجراءاتها الجمركية، سيتم الإفراج عنها فورا أيا كانت هذه السلعة، وجرى تجاوز مرحلة الأولويات.

وأكد أنه لا يوجد حاليا تراكم في السلع القديمة، كما أن القطاع المصرفي أصبح لديه من العملة الصعبة ما يمكنه من توفير العملات المطلوبة للإفراجات الجمركية، وبالتالي جرى الانتهاء تماما من مشكلة المتراكم، والإفراجات تتم بشكل تلقائي.

إعادة الأسعار لسابق عهدها

وأوضح أن العامل الأساسي في الوصول لنقطة توازن بالأسواق وإعادة الأسعار لسابق عهدها هو زيادة الإنتاج والمعروض، نظرا لأن الجزء الأساسي من مشكلة زيادة الأسعار كان ناتج عن نقص المعروض من السلع، نتيجة لعمل المصانع بأقل من طاقتها.