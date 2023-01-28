291 ألف زائر لمعرض الكتاب في ثالث أيامه

إقبال جماهيري كبير شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في ثالث أيام فتح أبوابه للجمهور، إذ بلغ عدد الزائرين للمعرض اليوم 291110 زائرين.

نصف مليون زائر لمعرض الكتاب خلال 3 أيام

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد الزائرين بالمعرض اليوم قارب الـ300 ألف زائر ليتخطى إجمالي الزائرين خلال الثلاثة أيام الأولى للمعرض النصف مليون زائر، وهو رقم كبير انعكس على مبيعات الناشرين خلال الأيام الأولى للمعرض وهو ما يعطي مؤشرا جيدا لنسب المبيعات خلال الأيام المقبلة.

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيري المتعاظم الذي تشهده الدورة الحالية للمعرض، الذي يؤكد إدراك المجتمع المصري بجميع فئاته لأهمية المعرفة وقيمتها في تنمية وتطوير المجتمع، وأضاف أن الإقبال لم يكن على شراء الكتب فحسب بل شهدت العروض الفنية المصاحبة للمعرض تفاعلا وإقبالا كبيرا؛ ومنها عروض الليلة الكبيرة والسيرك القومي وفرقة النيل للآلات الشعبية التي قدمت السيرة الهلالية وسط جمهور غير مسبوق.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

1074 ناشرًا يشاركون في الدورة 54 لمعرض الكتاب

ويشارك في الدورة الحالية 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية؛ لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏