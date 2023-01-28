أحمد موسى: ميليشيات الإخوان دمروا مصر يوم 28 يناير 2011

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن ذكرى جمعة الغضب في 28 يناير، قائلا: «اللي عدى من 28 يناير 2011، ربنا هيكرمه ويعدي من أصعب أزمة اقتصادية يشهدها العالم».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «زي اليوم ده من 12 سنة كان يوم جمعة والبلد بتتحرق وميليشيا الإخوان دمروها، وهاجموا أقسام الشرطة ومديريات الأمن والمحاكم والمؤسسات المختلفة».

موسى: كان يوم أسود في تاريخ مصر

وأوضح أحمد موسى، أن الإخوان أخرجوا عناصرهم من السجون ومعهم البلطجية، وكان من بين الهاربين محمد مرسي العياط وعدد من قيادات الإخوان، معلقا «كان يوم أسود في تاريخ مصر».

ولفت الإعلامي، إلى أن هذه الأيام شهدت ظهور ميليشيات وتثبيت المواطنين على الطرق، لأن الهدف كان كسر الدولة والشرطة المصرية.

واستطرد أحمد موسى أنه لم يكن هناك بلد ولا دولة ولا وطن ولا مؤسسات في 28 يناير 2011، والقوات المسلحة تحمَّلت فوق طاقتها من أجل حماية مصر من الانهيار الكامل.

وشدد خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة نزلت الشوارع لتأمين مصر وإنقاذها من السقوط، حتى لا تدخل في نفق الحرب الأهلية.

وأردف أن هناك أزمة اقتصادية تضرب في أرجاء الكون بالكامل، مضيفا أن مصر لا تعاني في الوقت الحالي من القلاقل الأمنية، حيث إن كل المواطنين موجودون في بيوتهم سالمين آمنين.

وكالة رويترز البريطانية أعدت بالأمس تقريرا إيجابيا عن مصر

واستطرد أن وكالة رويترز البريطانية أعدت بالأمس تقريرا إيجابيا عن مصر، على غير عادتها، حيث إنها عُرفت بإعداد تقارير سلبية عن الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أنه عمل في كل وكالات الأنباء العالمية تقريبا باستثناء رويترز.

واختتم أن رويترز ترى أوضاع مصر الداخلية أكثر من الحكومة المصرية، وطالبت الوكالة بالانتظار حتى نهاية يونيو المقبل، حيث سينخفض الدولار بنحو 6 جنيهات، وذلك استنادا لعدد من المتخصصين، معلقا «هذه المؤسسات لا تجامل الحكومة أو الدولة المصرية».