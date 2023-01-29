تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى بعد انتهاء إجازة الـ 3 أيام

تقوم الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بنشر خدماتها المرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية، لتسيير الحركة والقضاء على أي كثافات مرورية قد تعيق الحركة أمام قائدي المركبات، ولتحقيق سيولة على كل الطرق، بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم في أول يوم بعد إجازة الـ 3 أيام الماضية، التي بدأت الخميس بدلا من يوم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، إضافة إلى إجازة الجمعة والسبت، كما يقوم رجال المرور بالاستعانة بالأوناش لإزالة أي عوائق أو سيارات معطلة.

حملات مرورية

وتقوم الحملات المرورية بضبط وتحرير المخالفات، ومنها مخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني للسيارات، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة، فضلا عن نشر الرادارات على الطرق والمحاور الرئيسية، لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم

وفيما يتعلق بالحالة المرورية صباح اليوم، على كل الطرق والمحاور الرئيسية، فقد ظهرت سيولة مرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر، والمتجه إلى منطقة وسط البلد وشارع رمسيس.

في المقابل، توجد كثافات مرورية في منطقة وسط البلد والزمالك وكوبري 15 مايو وميدان سفنكس وميدان الجيزة وشارع رمسيس وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم في الاتجاه المؤدي إلى الرماية ونفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة.