المديريات التعليمية تنظم ورشا لتدريب المعلمين على صياغة أسئلة الامتحانات

«فنيات صياغة الأسئلة».. جاءت هذه الجملة عنوانا لورش تدريبية مكثفة نظمتها المديريات والإدارات التعليمية في إطار الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، المقرر عقدها خلال يناير المقبل، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التدريب على إعداد المفردات الاختبارية

نظمت إدارة جنوب الجيزة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، ورشة تدريبية فى جميع المواد الدراسية، تحت رعاية أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعبد المقصود السعيد، مدير عام الإدارة، للتدريب على إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم لمادة اللغة العربية والإنجليزية والإيطالية والمواد الفلسفية.

التدريب على استراتيجيات التعلم الحديثة

ونظم التدريب اليوم، فريق عمل متميز من الموجهين الأوائل وموجهي المواد الدراسية؛ للتدريب على صياغة الأسئلة طبقا لمنظومة التعليم الجديدة، كما جرى تطبيق ورش عمل مع المعلمين على استخدام استراتيجيات التعلم الحديثة ومدى معرفة قياس عمق الهدف التعليمي وكيفية قياسه.

ورشة عمل لمادة الرياضيات

ومن جانبها، نظمت إدارة القاهرة الجديدة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورشة عمل لمادة الرياضيات لمواصفات الورقة الامتحانية للصفوف الثانوية وأساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الحديث، وذلك في إطار ما نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عقد ورش عمل لتدريب موجهي المواد للمرحلة الثانوية بالمديريات التعليمية على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية.

واستهدفت الورشة معلمي الرياضيات بمدارس الإدارة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة والخاصة بـ امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال يناير المقبل، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية ضد كورونا.