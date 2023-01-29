الجامعة العربية: حريصون على محتوى إعلامي عربي يدافع عن مقومات هويتنا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، السفير أحمد رشيد خطابي، إنّ الجامعة العربية حريصة على محتوى إعلامي عربي يعكس بشكل واضح القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عن مقومات الهوية العربية.

إبراز القضايا العربية المختلفة

وأضاف السفير خطابي، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش الملتقى الإعلام العربي المنعقد بالأردن، أنّ الجامعة العربية تعمل مع جميع الدول العربية لوضع استراتيجية واضحة، كي يؤدي الإعلام دوره الفاعل، في مواجهة التحديات وحماية الحقوق العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وتابع أنّ الجامعة العربية على تواصل مستمر مع الدول العربية كافة، من أجل الاستفادة من الخبرات الإعلامية الموجودة بها، لوضع استراتيجية ناجعة ومتكاملة لتحقيق التوظيف الأمثل لنبل الرسالة الإعلامية في التوعية المجتمعية وإشاعة قيم التسامح ونبذ الكراهية، مشيدا بالتجارب العربية ومنها المصرية والأردنية على سبيل المثال، إضافة إلى دراسة التجارب في الدول العربية الأخرى.

وأشار السفير خطابي إلى أنّ الجامعة العربية تعمل حاليا على ضمان المحتوى الإعلامي العربي، من أجل بلورة رؤية واضحة للتعامل مع التحديات التنموية للمنطقة العربية، مؤكدا أنّ التنمية المستدامة من ضمن أولويات الجامعة العربية للنهوض بواقع الإنسان العربي، بتوجيهات من أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.

ولفت إلى أنّ قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يعمل على دراسة التجارب والخبرات العربية، من أجل الدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنّ «الإعلام عن القرب»، مقاربة ناجعة للتعامل مع القضايا كافة، ومنها التنمية المستدامة والتغييرات المناخية والأمن الغذائي.

أهمية ملتقى الإعلام العربي

وعن الملتقى الإعلام العربي المنعقد في الأردن حاليا، أوضح خطابي أنّه يعقد تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته الأخيرة بالقاهرة، ويندرج في سياق الجهود المتواصلة لجامعة الدول العربية لتنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، والتي كانت في صدارة المنظمات الإقليمية التي بادرت منذ 2016 للانخراط في الالتزام بها للدفع بمسارات التنمية المستدامة من منطلق الارتباط العضوي للإعلام مع هذه الأهداف.

وأكد أنّ الجامعة العربية كانت وما زالت حريصة على تنفيذ هذه الأجندة الأممية، عبر اعتماد مجلس وزراء الإعلام للاستراتيجية الإعلامية العربية، وإعداد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون العربي

وأكد السفير أنّ الجامعة العربية عملت على تعزيز هذه المساعي باستحداث مرصد إعلامي عن التنمية المستدامة على موقع الجامعة العربية، وإعداد دليل استرشادي شامل للإعلاميين، مشيرا إلى إعداد خطة تنفيذية لأهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ركزت على تطوير الإنتاج البرامجي الإذاعي والتلفزيوني، وتوظيف الاستخدامات الرقمية وغيرها.

واعتبر أنّ بعض المنصات الإلكترونية تتضمن في محتواها مغالطات، ومنها نشر الأكاذيب والشائعات، مؤكدا أنّ هناك إمكانية عربية عبر وسائل الإعلام العربية لنشر القيم الحقيقية العربية وعكس صورة لائقة عن العالم العربي.

دورة مجلس وزراء الإعلام العرب

وأضاف أنّ الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي عقدت في الفترة من 20 - 22 سبتمبر الماضي بالقاهرة، كانت حريصة على وضع توصيات من أجل إعلام عربي يدعم التنمية المستدامة، موضحا أنّ مصر قدّمت أوراق عمل شاملة في هذا الإطار وتعمل حاليا على بلورتها من أجل تحقيق الأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة.