تخفيضات 40% على اللحوم والدواجن في أكبر معرض لـ«الزراعة» بحديقة الأورمان

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستعد لتنظيم أكبر معرض للسلع الأساسية منتصف فبراير المقبل بحديقة الأورمان في الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 40%، وتضم لحوم ودواجن وسكر وزيت وأرز وبقوليات وأسماك وألبان ومشتقاتها، وخضراوات وفاكهة من منتجات وزارة الزراعة، والتي تتسم بجودة عالية وتحظى بقبول كبير بين المستهلكين.

23 سيارة متحركة بمحافظة بني سويف

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لـ«الوطن»، أنّه جرى إطلاق قافلة تضم 23 سيارة إلى بني سويف، اليوم، في إطار مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، لعرض وبيع منتجات الوزارة بسعر أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 لـ40%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الراضي، بإطلاق منافذ متحركة لجميع المحافظات، بدأت الاسبوع الماضي بمحافظة المنوفية ولقيت إقبالا جماهيريا كبيرا.

وتابع أنّ أسعار منتجات الوزارة اليوم التي جرى إطلاقها لمحافظة بني سويف مخفّضة للغاية لعدم وجود وسطاء، حيث يباع كيلو اللحم البلدي بسعر 160 جنيها، ولحم الضأن 145 جنيها، بينما تباع اللحوم المصنعة بسعر 160 جنيها، والكبدة بسعر 130، وزيت الزيتون 140 جنيها للتر الواحد.

أسعار الأرز واللحوم بمنافذ الزراعة

أما عن سعر الأرز، فيباع كيلو الحبة العريضة بسعر 14 جنيها، وكيلو الأرز الحبة الرفيعة بـ11 جنيها، أما البطاطس فتباع العبوة 3 كيلو بسعر 9 جنيهات والبطاطس عبوة 5 كيلو تباع بسعر بـ15 جنيها، وتباع الأسماك البلطي نمرة 1 بسعر 38 جنيها للكيلو، أما نمرة 2 فيباع بسعر 30 جنيها للكيلو، والدواجن حجم كيلو و100 جرام فيباع بسعر 75 جنيها.