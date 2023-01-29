موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس.. اعرف التفاصيل

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف المحافظات، وبدء إعلان نتائجها رسمياً في المدارس، وانطلاق إجازة منتصف العام الدراسي.

تفاصيل موعد امتحانات الترم الثاني 2023

ووفق الخريطة الزمنية، فإن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس، هو يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تبدأ السبت 27 مايو 2023، والثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023.

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس، تُعقد ورقياً كما هو معتاد في صفوف النقل كالابتدائية والإعدادية، والشهادة الإعدادية، ويتم وضعها وفق المواصفات الفنية التي يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أيضاً سيكون غير مسموح للطالب باصطحاب التليفون المحمول داخل مقر اللجنة الامتحانية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم فى حالة وجود التليفون المحمول مع الطالب مغلقا.

وأكدت المديريات التعليمية، على جميع المدارس، بضرورة تعظيم الاستفادة القصوى من المنصات التعليمية، وتوجيه الطلاب للدخول عليها لأنها تقدم شرحاً مبسطاً للمقررات الدراسية، وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

نصائح تربوية قبل استعداداً لامتحانات التيرم الثاني

وقبل انطلاق امتحانات التيرم الثاني 2023، شددت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية في حديثها لـ«الوطن»، على جميع أولياء الأمور، قائلة: «منهج الصف الرابع محتاج متابعة مستمرة وحضور دائم للطلاب داخل مدارسنا لمتابعة المنهج مع معلم المدرسة».

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف، أنه يجب متابعة القنوات التعليمية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم ومنصات البث المباشر للمرحلة الابتدائية، مشددة على أولياء الأمور على التركيز على مدى فهم الطلاب لنواتج التعلم وليس حفظها فغاية المنهج هو إعداد طالب قادر على الفهم والتحليل والابداع وليس الحفظ والتكرار.