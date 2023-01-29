تحرير 214 محضر إشغال وإزالة باعة جائلين وإعلانات مخالفة بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بميدان المؤسسة ومنطقة موقف السيارات وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشارع وإزالة المظاهر العشوائية التي يقوم بها الباعة المتجولون بالمخالفة، واستغلال أرصفة المشاة وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع.

إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق

وخلال الحملة تمت إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء للقيام بحملة للتفتيش على الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة، والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط، بهدف إعادة الإنضباط للشارع بالقليوبية، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري، وضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة شبرا الخيمة والحفاظ في ذات الوقت على صحة المواطنين .

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 41 محضر إشغال طريق، و11 محضر وصلات كهربائية و61 محضر إزالة بائع متجول، و57 محضر إزالة إشغال فوري و31 محضر إزالة إعلانات مخالفة و13 محضر نصبة شاي مخالفة، كما تم رفع 9 طن قمامة ومخلفات.

رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرًا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات عن حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تمت إزالتها لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.

التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع

ومن جانبه وجه المحافظ إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتأتي الحملة في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية أمن القليوبية لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

وأعرب المواطنون خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية خاصة أمام موقف السيارات.