فيلم أخي فوق الشجرة يحقق 518 ألف جنيه خلال 24 ساعة في دور العرض

حقق الفنان رامز جلال نجاحاً كبيراً من خلال فيلم «أخي فوق الشجرة»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، وينافس 4 أفلام أخرى، وهي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي، وفيلم «المطاريد» من بطولة أحمد حاتم، وفيلم «اتنين للإيجار» من بطولة بيومي فؤاد، وفيلم «شلبي» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

إيرادات فيلم أخي فوق الشجرة بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، تصدر فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، شباك الإيرادات، محققا 518 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

تدور أحداث فيلم أخي فوق الشجرة في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يكتشف بعد وفاة والدته أنه لديه شقيق توأم يدعى «بهاء»، ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلب الأحداث.

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة»

فيلم «أخي فوق الشجرة» من تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.