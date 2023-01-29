عضو «العفو الرئاسي»: اللجنة لا تنظر إلى الاسم وتبحث الحالة وفقا للمعايير

قال محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ خروج قوائم العفو الرئاسي على فترات زمنية متقاربة، تعكس صدق النوايا التي أعلنت منذ قرار الرئيس بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، والتي جاءت ضمن حزمة قرارات أعلنت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، موضحًا أن تفعيل دور اللجنة جاء كمقدمة للحوار الوطني، فجميعها إجراءات متصلة في مسار جديد لمزيد من الإصلاح السياسي نحو التوجه إلى الجمهورية الجديدة.

العفو لا علاقة له بمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين

وأضاف عبدالعزيز في تصريح، لـ«الوطن»، أنّ أعضاء اللجنة لمسوا منذ اللحظة الأولى لإعادة تفعيلها، أن هناك نوايا صادقة في الإجراءات التي تتخذ من أجل مرحلة جديدة، وغلق صفحة قديمة في ظروف سياسية، معينة.

وتابع عبد العزيز بأنّ حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها الدولة المصرية في الوقت الحالي، تُمكّن الدولة في هذه اللحظة بأن تفتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة جديدة للكثير من الشباب أو المحبوسين في قضايا متعلقة بالنشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر، دون أن يكون هذا العفو له علاقة بمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

العفو الرئاسي

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي على أن اللجنة لاتزال تعمل جاهدة على اخراج المزيد من القوائم، وواستكمال عملها، مشيرا إلى أن عدد القوائم غير محددود أو مقيد بعدد معين، لافتاً إلى أنّ اللجنة لا تنظر إلى الاسم، ولكنها تنظر إلى الحالة وفقا للمعايير التي أعلنتها منذ إعادة تفعيلها.

وأوضح أنّه لا توجد محاذير سوى من تورط في أعمال العنف والأرهاب وتلوثت أيديهم بالدماء أو انضم إلى تنظيمات إرهابية، وما دون ذلك يدخل في إطار عمل اللجنة.