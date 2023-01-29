الكشف الطبي على 840 حالة في البحيرة ضمن قافلة لجامعة الإسكندرية

نظمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة لمركز أبو المكاني في محافظة البحيرة لخدمة أهالي المركز والقرى المحيطة، وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وشركة للأعمال الهندسية المتكاملة.

الكشف على 840 حالة

وأشارت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ في كلية الطب، وعضو لجنة القوافل بالجامعة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة، بلغت 840 حالة في مختلف التخصصات الطبية منها و115 حالة جلدية، و125 حالة أطفال، و82 حالة أمراض نساء، و101 حالة رمد، و146 حالة عظام، و115 حالة باطنة، و55 حالة صدرية، و101 أسنان.

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، فإن القافلة تأتي تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة.

أنشطة جامعة الإسكندرية

ويتضمن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تقوم الجامعة بتنفيذها عبر كلياتها ومعاهدها المختلفة من دورات تدريبية ومؤتمرات ووحدات ذات طابع خاص وقوافل خدمية، حيث تدعم هذه العناصر تواصل الجامعة مع بيئتها المحيطة ومجتمعها المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز دورها في هذا الصدد.