فيلم «كيرة والجن» كامل العدد في أول عروضه بمهرجان روتردام السينمائي الدولي

شهد العرض الأول لفيلم «كيرة والجن» في النسخة الـ52 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، إقبالا جماهيريا كبيرا على الفيلم، وامتلئت قاعة العرض عن آخرها، ومن المقرر عرض الفيلم عرضا ثانيا اليوم الأحد، حيث يعرض الفليم كجزء من برنامج Limelight، الذي سيعرض أفلاما رائجة اعتبارا من عام 2022.

وانطلق فيلم كيرة والجن في دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضي، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق ايرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيها، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيا فيلم الفيل الأزرق 2، الذي حقق 104 ملايين جنيه وقت عرضه عام 2019.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

وفيلم كيرة والجن مستوحى من رواية 1919، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلا عن تواجد مجموعة من الممثلين الأجانب.

قصة فيلم كيرة والجن

ويرصد فيلم «كيرة والجن» حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت الثورة حتى عام 1924، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال،