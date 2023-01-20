رزان جمال: حصلت على سيناريو «كيرة والجن» قبل التصوير بأسبوعين

وصفت الفنانة اللبنانية رزان جمال نفسها بأنها «طرزان» وأنها كانت دائمة الحركة والانتقال، معتبرة أنها كانت شقية جدًا في مراحل طفولتها، ووالدتها كانت تشكو منها.

حصلت على سيناريو «كيرة والجن» قبل التصوير بأسبوعين فقط

وتحدثت رزان جمال خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» عن كواليس دورها في فيلم «كيرة والجن» مع الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، لافتة انها حصلت على سيناريو الفيلم قبل التصوير بأسبوعين فقط، ما أصابها بالتوتر نظرًا لحاجتها لوقت للتحضير للدور.

وأشارت إلى أن المخرج مروان حامد نصحها بالقراءة عن هذه الفترة وقراءة الرواية الأصلية، ومعرفة طريقة التحدث عن الآثار المصرية خلال هذه الفترة، مضيفة: «كنت واثقة من نفسي لأني حضرت نفسي».

سعيدة بالمشاركة مع فريق العمل

ووصفت رزان جمال العمل مع المخرج مروان حامد بأنه «كتير حلو» مؤكدة انها كانت سعيدة بالمشاركة مع فريق العمل مبدية سعادتها بردود الأفعال، والتي لم تكن تتوقعها حول مشاركتها بالفيلم.

وأشارت إلى أنهم طلبوا منها حضور عرض فيلم «كيرة والجن» رغم أنها كان لديها تصوير خارج مصر، لافتة إلى أنها فوجئت برد الفعل وكثرت الرسائل التي وصلت إليها للإشادة بدورها، مؤكدة أنها حزنت لدرجة البكاء لعدم مشاهدتها العرض الخاص للفيلم.