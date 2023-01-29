تدشين مبادرة «قرأت لك» في 100 مركز شباب بالقليوبية خلال إجازة نصف العام

دشن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «قرأت لك» في 100 مركز شباب بالقليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير المقبل، وذلك خلال إجازة نصف العام.

أهمية زيادة الوعي لدى النشء والشباب

وأشار «الصبروط» إلى أهمية زيادة الوعي لدى النشء والشباب، وفقا للرؤية والأهداف التي تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقها، موضحا حرصه على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمالا للبناء الصحيح للطلائع ثقافيا وفكريا ومعرفيا، وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة هامة للحفاظ على الصحة العقلية والذهنية.

تنفيذ المبادرة في 100 مركز شباب

وتستهدف الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ المبادرة في 100 مركز شباب على مستوى المحافظة، والتي تهدف إلى إعداد جيل قارئ يرسخ لمكانة المحتوى الثقافي والمعرفي، ويستقبل كل مركز 20 طليع يوميا، ويلخص كل طليع ما قرأه، وفي نهاية المبادرة يتم تكريم أفضل تلخيص مع تقديم جوائز عينية للمتميزين من الطلائع.

وتنطلق مبادرة «قرأت لك» في مركز الشباب لتعبر عن ضرورة أن تصبح القراءة سلوكا راسخا لدى الطلائع والبالغين، وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، وجعل المبادرات الشبابية هادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الطليع وإعلاءً لقيمة العقل والعلم.