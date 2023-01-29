أسعار الدواجن اليوم الأحد في مصر

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الدواجن اليوم في المحلات والأسواق المختلفة، موضحا أنّ سعر الفراخ البيضاء في المزرعة وصل إلى 66 جنيها، بينما بلغ السعر الاسترشادي 71 جنيها للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة البيض 91 جنيها، وتباع للمستهلك بـ96 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ سعر الفراخ البيضاء من المزرعة 66 جنيها، بينما تصل إلى المحلات التجارية، وتباع للمستهلك بـ71 جنيها، وسعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي، وصل لنحو 66 جنيها بالمزرعة، بينما يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 61 إلى 62 جنيها، فيما بلغ سعر الكتكوت في المزرعة 16 إلى 17 جنيها، ويباع للمستهلك بـ21 أو 22 جنيها، حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أسعار الدواجن في المحلات التجارية

أما المواقع الإلكترونية للمحلات التجارية، جاءت أسعار مشتقات الدواجن كما يلي.

- بلغ سعر أوراك الدجاج 69.65 جنيه للكيلو.

- وصل سعر الدجاجة الكاملة متبلة 131.95 جنيه للكيلو.

- جاء سعر أجنحة دجاج تندوري 73.95 جنيه للكيلو.

- سجل سعر أوراك الدجاج المتبلة 109.95 جنيه.

- بلغ سعر صدور فراخ بانيه من كوكي 83.95 جنيه للكيلو.

- سجل سعر بانيه دجاج مقرمش من أطياب 67.55 جنيه للكيلو.

- بلغ سعر فراخ بانيه حلواني - 400 كجم - 68.50 جنيه.

- وصل سعر صدور دجاج بالعظم 119.95 جنيه للكيلو.

- بلغ سعر صدور دجاج - 350 جراما - 37.50 جنيه.