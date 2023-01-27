عقوبة استخدم حيوان في البلطجة على المواطنين.. تصل إلى الحبس

يتعرض بعض الأشخاص للاعتداء عليهم باستخدام حيوان، خاصة الكلاب الشرسة، ولا يعرفون العقوبة القانونية لهذا الأمر الذي يوضحه أشرف ناجي المحامي بالنقض في السطور التالية.

عقوبة استخدم حيوان في البلطجة

قال «ناجي» إن قانون العقوبات نص حسب المادة 375 مكرر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات.

مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام

وأضاف المحامي، أنّ هذه المادة من قانون العقوبات تنص أيضًا على تهم مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره»، وأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر.

الحبس يصل لـ 5 سنوات في هذه الحالة

وأوضح أنّ العقوبة تكون «الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة»، على أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.