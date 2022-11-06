بعد ضبط 10 حالات في يومين.. قانوني: عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل للحبس

ضبطت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع وزارة الصحة، خلال حملاتها الأمنية بمختلف المحافظات، خلال يومين، 10 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، لفرض الانضباط المروري والحد من حوادث الطرق، وتطبيق قانون المرور على سائقي السيارات والقبض على المخالفين، وجار استمرار الحملات المرورية على كافة الطرق، وفي السطور التالية نتعرف على العقوبات التي تواجه الشخص الذي يقود سيارته ووهو متعاطي المواد المخدرة.

عقوبة قائدي السيارات تحت تأثير المخدر

وقال المحامي ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون المرور حدد عقوبات على السائقين حال قيادتهم تحت تأثير المخدرات أو في حالة «سُكر»، كما تختلف العقوبة وفقًا للتهمة الموجهة لسائق السيارة.

قانون المرور

وأضاف «سيد»، أنه وفقًا لما جاء في المادة رقم 76 من قانون المرور: «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وحال ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه».

وتابع: «وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه».

وأشار المحامي إلى أنه وفقًا للمادة 66 من القانون أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيًا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، تسحب لمدة 90 يومًا.