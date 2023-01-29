نصف مليون زائر في معرض الكتاب.. «طول ما طابور الثقافة ممدود يبقى لسه فيه أمل»

منذ افتتاح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول ومعرض الكتاب يتوافد عليه يوميًا آلاف المواطنين من الباحثين عن الثقافة ومحبي الكتب التقليدية المطبوعة أو للاستمتاع بالفعاليات الثقافية، فهؤلاء اصطفوا في طوابير ممتدة لعدة أمتار في تنظيم مبهج استعداداً لاستلام التذاكر ودخول أجنحة المعرض، وامتدت هذه الطوابير التي أطلق عليها الكثيرون «طوابير الثقافة» إلى الأجنحة الرئيسية بالممرات المخصصة لدور النشر، وهو ما يدل على رقي ذوق المواطن المصري رغم التحديات التي تواجهه.

«طابور الثقافة» المبهج بمعرض الكتاب سر الناظرين وأشاد به الكثيرون من المثقفين، قائلين «طول ما طابور الثقافة ممدود يبقى لسه في أمل»، وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا تلك الصور معبرين عن مدى سعادتهم بها، وقالت آيات خليفة: «فعلاً كان وضع مبهج لأبعد الحدود»، وأكدت رجوان ماهر: «حقيقي كانت حاجة تفرح امبارح.. كأن كل حاجة حلوة مهيئة لليوم ده»، بينما قال على محمد «أظن أن الإنسان المثقف هو الرهان الآن، لأنه قادر على تغيير حياته والبيئة التي يعيش فيها للأحسن والأجمل ولديه حس إيجابي في كل شيء».

حرص المواطنين على المشاركة في معرض الكتاب

غلاء الكتب التي زادت إلى الضعف بسبب زيادة أسعار الورق، وبعد مسافة معرض الكتاب نسبيًا عن وسط القاهرة ووقوعه في القوس الشرقي للعاصمة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، لم يمنع المواطن المصري من المشاركة في الحدث الثقافي الذي يحدث مرة واحدة في العام، فقد جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية في رحلات مدرسية أو رفقة أصدقاء أو منفردين، ولم يقتصر هذا الأمر على الجمهور المصري، فالوفود العربية والأجنبية تشارك في الحدث، لا سيما الدارسين في الجامعات المصرية، أو الشباب القادم خصيصًا للمشاركة في معرض الكتاب، ليصبح معرض القاهرة الدولي للكتاب ثاني أكبر معرض كتاب في العالم حدثا عالمياً على أرض مصرية، بمشاركات ثقافات عديدة ومتنوعة.

300 ألف زائر بمعرض الكتاب

وذكرت وزارة الثقافة في بيان صادر عنها أمس، أن معرض الكتاب حضور عدد كبير قارب الـ300 ألف زائر، ليتخطى إجمالي الزائرين خلال الثلاثة أيام الأولى للمعرض النصف مليون زائر، وهو رقم كبير انعكس على مبيعات الناشرين خلال الأيام الأولى للمعرض وهو ما يعطي مؤشرا جيدا لنسب المبيعات خلال الأيام المقبلة، وهو ما يؤكد إدراك المجتمع المصري لأهمية المعرفة وقيمتها في تنمية وتطوير المجتمع، فمن لم يستطع شراء الكتب استفاد ثقافيًا واستمتع بالعروض والفعاليات الفنية والندوات التثقيفية التي شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا ومنها عروض الليلة الكبيرة والسيرك القومي وفرق الفنون التراثية للبدو وحلايب وشلاتين، وسط جمهور غير مسبوق.

طابور الثقافة بمعرض الكتاب وطابور السياحة بالمتحف المصري

وفي مقابل طابور الثقافة بمعرض الكتاب، كان هناك طابور آخر للثقافة والسياحة والترفيه، أثبت الذوق الراقي للجمهور المصري، وحرصه على الاهتمام والالتفاف حول كل ما هو قومي مصري، فحينما فتحت وزارة السياحة والآثار المتاحف والمواقع الأثرية لدخولها بالمجان احتفالاً باليوم العالمي للسياحة شهدت تلك المواقع وخاصة المتحف المصري، توافدًا كبيرا وإقبالاً غير معهود من المواطنين.

الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، واختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.