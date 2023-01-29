موعد مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نادي أوكلاند سيتي، بقيادة المدير الفني الإسباني ألبيرت رييرا، في الجولة الافتتاحية من البطولة المقامة على الأراضي المغربية.

ويستعرض موقع «الوطن»، من خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي الافتتاحية بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي الافتتاحية بكأس العالم للأندية

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب هذا العام، حيث تنطلق مباراة الأهلي الافتتاحية أمام نادي أوكلاند سيتي، الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي يوم 11 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وتنقل المباراة عبر قنوات «المغربية الرياضية - SSC الرياضية السعودية»، بعدما حصلت على حقوق بث المباراة المُقامة على ستاد ملعب طنجة.

الأهلي يدخل اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز

ويدخل النادي الأهلي المباراة منتعشا بعد الفوز على الزمالك بالدوري المصري بـ3 أهداف مقابل لا شيء، والانفراد بصدارة الدوري، طامحا في الفوز على نادي أوكلاند سيتي والصعود للدور القادم وتحقيق الفوز ومواجهة نادي ريال مدريد..

تاريخ مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية

وتُعد هذه هي المشاركة الثامنة للأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، حيث حقق برونزية كأس العالم 3 مرات سابقا، ويشارك في البطولة فرق «الأهلي - الوداد المغربي - الهلال السعودي - ريال مدريد الإسباني - فلامنجو البرازيلي- سياتل ساوندرز الأمريكي - وأوكلاند سيتي النيوزلندي».