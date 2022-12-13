أبرزها تعاون «نيللي» و«العدل».. «مجموعات العمل» تسيطر على دراما رمضان 2023

يلجأ عدد كبير من النجوم في الاستمرار بالعمل مع صناع الدراما الذين حققوا نجاحا معهم في التجارب السابقة، حيث يرفع موسم الدراما الرمضانية 2023 شعار «مجموعات العمل» فهناك أكثر من مجموعة تكرر العمل معا بعد النجاحات التي حققوها سابقا.

تعيد نيللي كريم التعاون مع المخرج محمد جمال العدل للعام الثاني على التوالي في «عملة نادرة»، وذلك بعد مسلسل «فاتن أمل حربي»، ليرتفع رصيد أعمالها معا لـ 3 أعمال بعد «لأعلى سعر» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2017، وللعام الثاني على التوالي يتعاون الثلاثي سامح عبد العزيز وأيمن سلامة مع ريهام حجاج في مسلسل «جميلة»، بعد نجاح «يوتيرن» العام الماضي.

«العمدة» يجمع رمضان وسامي للمرة الثالثة.. وسامح عبد العزيز يكرر التعاون مع ريهام حجاج

ويعيد محمد رمضان العمل مع الكاتب والمخرج محمد سامي في مسلسل «العمدة» المشارك في سباق الدراما الرمضانية، وذلك بعد عملهما معا في «البرنس» عام 2020 و«الأسطورة» في 2016، ويكرر أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تعاونهما مع السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري في مسلسل «ضرب نار»، بعد تعاونهما سابقا في «اللي مالوش كبير» في 2021 و«نحب تاني ليه» في 2020.

من 2012 إلى 2023.. مصطفى شعبان يواصل التعاون مع الكاتب أحمد عبد الفتاح

وبعد نجاح مسلسل «ملوك الجدعنة» في موسم الدراما الرمضانية 2021، قرر الفنان مصطفى شعبان التعاون مع المخرج أحمد خالد موسى في مسلسل «بابا المجال» الذي بدأ تصويره الفترة الماضية استعداد لمشاركته في الموسم الرمضاني 2023، كما يتعاون في نفس المسلسل مع الكاتب أحمد عبد الفتاح الذي تولى الإشراف العام على كتابة مسلسله العام الماضي «دايما عامر»، كما تعاون معه في تأليف أشهر أعماله منذ عام 2012 من بينها «أبو البنات»، «اللهم إني صايم»، و«مولانا العاشق»، «دكتور أمراض نسا»، «مزاج الخير» و«الزوجة الرابعة»