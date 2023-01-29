تجديد حبس المتهم بالإتجار في المخدرات بالمرج 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة، من أجل تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروع، وسلاح أبيض مطواه بقصد الدفاع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

الموقف القانوني

شرح المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الإتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»

وأشار أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من وجود عنصر اجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة المرج

وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مكان اختباء المتهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض عليه، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.