طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج برقم الجلوس بعد إعلانها

تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج برقم الجلوس والاسم، فور صدورها واعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عبر البوابة الرسمية للمحافظة، فضلا عن نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم، ثم تسليمها للمدارس، بحسب تصريحات الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم لمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أنه جرى البدء بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، فور الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج، يوم الأربعاء الماضي.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وكشف وكيل تعليم سوهاج موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج، أنها ستكون عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ثم رصد النتيجة ومراجعة الكشوف واعتمادها من اللواء طارق الفق محافظ سوهاج، لإعلانها بعد ذلك على موقع المحافظة من هنا ومديرية التربية والتعليم من هنا قبل تسليمها للمدارس.

شفافية أعمال كنترول الشهادة الاعدادية

وأكد وكيل تعليم سوهاج، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية تسير بمنتهى الشفافية والدقة ليحصل كل طالب على حقة تماما، موضحا أن المديرية اتخذت أجراءات عديدة لتجنب أعمال الغش الإلكتروني، وأيضا إجراءات للتصحيح وشفافية أعمال الكنترول بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.