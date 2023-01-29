انخفاض درجات الحرارة بالجزائر إلى 8 تحت الصفر.. واستمرار الثلوج والأمطار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم، تحذيرات من استمرار الثلوج والأمطار وموجة صقيع بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر في بعض الولايات، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

كميات الأمطار تصل إلى 30 ملم

وبحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد، بعض الولايات تتساقط فيها الأمطار بكميات كبيرة ستصل إلى 30 ملم وهذا بداية من الساعة 10 مساء الأحد إلى فجر الاثنين، وهي: «ولايات الشلق، وعين الدفلي، وتيبازة، والبليدة والعاصمة».

وهناك ولايات تتساقط فيها الثلوج وهي «تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، البليدة، عين الدفلي، تيسمسيلت، تيارت الجلفة، وسعيدة، المدية، وباتنة، سكيكدة، مستغانم».

موجة برد شديدة

وسجل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، موجة برد شديدة، طيلة نهار اليوم، وتستمر حتى الاثنين في كل من: «تبسة، أم البواقي، برج بوعريريج، سطيف، المدية، تيسمسيلت، تلمسان، وسيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، مسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، الوادي، تقرت، غرداية، الأغواط، البيض، المنيعة، بشار، النعامة، بسكرة، أولاد جلال، المغير».