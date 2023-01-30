تفاصيل إطلاق موقع «لو ديالوج» بفرنسا لتأسيس فكرة الحوار بين الشرق والغرب
كتب:
شريف سليمان
12:44 ص | الإثنين 30 يناير 2023
لو ديالوج
كشفت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، عن تفاصيل انطلاق موقع «لوديالوج»، قائلة إن الموقع هدفه طرح الحوار بين الغرب والشرق مع احترام كل طرف وجهة نظر الآخر، ويضم عددا كبيرا للغاية من الكُتاب الأوروبيين والعرب والمصريين، مثل وزير دفاع فرنسي الأسبق، والكاتب والخبير في الإرهاب الدولي جاك لوران، ورئيس الصندوق الأخضر في أوروبا، ونائبة رئيس حزب الجمهوريين وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وغيرهم من المحللين والمفكرين والسياسيين الأجانب.
وتابعت: بينما من الوطن العربي ومصر يضم الموقع الدكتور زاهي حواس، والدكتور علاء الدين هلال، الدكتور عبدالمنعم سعيد، الدكتور محمد كمال، والدكتور إبراهيم نوار، وغيرهم، موضحة أن فكرة الموقع ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج مجهود كبير قام به الدكتور عبدالرحيم علي.
سوء فهم وخلط
وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة «dmc»، أن الدكتور عبدالرحيم علي وجد الغرب لديهم إشكالية وخلط كبير وسوء فهم عن كثير من قضايا الشرق الأوسط نتيجة حالة الصمت بين الطرفين في مجالات عديدة أهمها المجال الإعلامي والثقافي، وجاء ذلك بعد عقد ندوات وحوارات مطولة تحت قبة البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي ونوادي الصحافة في أماكن متعددة، فضلا عن قيامه بلقاءات كثيرة مع كل السياسيين والإعلاميين وكبار الكُتاب والصحفيين في الغرب طوال 5 سنوات.
دخول تيارات عديدة في المساحات الفارغة بين الشرق والغرب
وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن حالة الصمت بين الشرق والغرب سمحت بدخول تيارات عديدة في المساحات الفارغة بين الطرفين ورسم صورة غير حقيقة بالمرة عن أفكارنا ورؤينتا عن الغرب، فضلا عما يحدث في مصر والمنطقة العربية بشكل عام، مؤكدة أهمية وجود حوار مفتوح بين الشرق والغرب قائم على البحث عن المشترك بيننا وليس الصراع، إذ أنه من الضروري على الغرب السماع منا وليس علينا كوننا أصحاب التجربة.