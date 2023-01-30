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تفاصيل إطلاق موقع «لو ديالوج» بفرنسا لتأسيس فكرة الحوار بين الشرق والغرب

كتب:

شريف سليمان
12:44 ص | الإثنين 30 يناير 2023
لو ديالوج

لو ديالوج

كشفت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، عن تفاصيل انطلاق موقع ‏‏«لوديالوج»، قائلة إن الموقع هدفه طرح الحوار بين الغرب والشرق مع احترام كل ‏طرف وجهة نظر الآخر، ويضم عددا كبيرا للغاية من الكُتاب الأوروبيين والعرب ‏والمصريين، مثل وزير دفاع فرنسي الأسبق، والكاتب والخبير في الإرهاب الدولي ‏جاك لوران، ورئيس الصندوق الأخضر في أوروبا، ونائبة رئيس حزب ‏الجمهوريين وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وغيرهم من المحللين والمفكرين ‏والسياسيين الأجانب.

وتابعت: بينما من الوطن العربي ومصر يضم الموقع الدكتور زاهي ‏حواس، والدكتور علاء الدين هلال، الدكتور عبدالمنعم سعيد، الدكتور محمد كمال، ‏والدكتور إبراهيم نوار، وغيرهم، موضحة أن فكرة الموقع ليست وليدة اللحظة ‏وإنما هي نتاج مجهود كبير قام به الدكتور عبدالرحيم علي.

سوء فهم وخلط

‏وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء ‏dmc‏»، مع الإعلامية إيمان ‏الحصري على قناة «‏dmc»، أن الدكتور عبدالرحيم علي وجد الغرب لديهم ‏إشكالية وخلط كبير وسوء فهم عن كثير من قضايا الشرق الأوسط نتيجة حالة ‏الصمت بين الطرفين في مجالات عديدة أهمها المجال الإعلامي والثقافي، وجاء ‏ذلك بعد عقد ندوات وحوارات مطولة تحت قبة البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ ‏والبرلمان الأوروبي ونوادي الصحافة في أماكن متعددة، فضلا عن قيامه بلقاءات ‏كثيرة مع كل السياسيين والإعلاميين وكبار الكُتاب والصحفيين في الغرب طوال 5 ‏سنوات.

دخول ‏تيارات عديدة في المساحات الفارغة بين الشرق والغرب

‏وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن حالة الصمت بين الشرق والغرب سمحت بدخول ‏تيارات عديدة في المساحات الفارغة بين الطرفين ورسم صورة غير حقيقة بالمرة ‏عن أفكارنا ورؤينتا عن الغرب، فضلا عما يحدث في مصر والمنطقة العربية ‏بشكل عام، مؤكدة أهمية وجود حوار مفتوح بين الشرق والغرب قائم على البحث ‏عن المشترك بيننا وليس الصراع، إذ أنه من الضروري على الغرب السماع منا ‏وليس علينا كوننا أصحاب التجربة.‏

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