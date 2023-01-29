إلهام فضالي بنت الصعيد تصل للعالمية في الفيزياء: واجهت صعوبات عديدة (فيديو)

قالت الدكتورة إلهام فضالي، الباحثة في علوم الليزر في شركة أبل بكاليفورنيا، إنها ‏قدمت أفضل بحث علمي في مجال الفيزياء على مستوى العالم، موضحة أنها كانت ‏فتاة متفوقة دراسيًا ورياضيًا منذ الصغر، وهذا ما ساعدها على تكوين سيرة ذاتية ‏خاصة بها جيدة ساعدتها في الحصول على الكثير من المنح، مشيرة إلى أنها ‏حصلت على منحة دراسة البكالوريس في الجامعة الأمريكية، ومن ثم سافرت ‏أمريكا لدراسة فصل دراسي بالخارج.

‏وأضافت «فضالي»، خلال حوارها لبرنامج «مساء ‏dmc‏» مع الإعلامية إيمان ‏الحصري على قناة «‏‎ dmc»، أنها كانت منبهرة بدراسة فيزياء المواد، إلى جانب ‏عمل التجارب العلمية بنفسها وتنفيذها، مشيرة إلى أنها قدمت على دراسة ‏الماجيستير وهي طالبة بكالوريس، ومن ثم حصلت على منحة من الاتحاد ‏الأوروبي لدراسة الماجيستير، موضحة أن كل مرحلة في حياتها كانت تسلم ‏للمرحلة التي تليها.‏

صعاب كثيرة

وأشارت الباحث في علوم الليزر في شركة أبل بكاليفورنيا، إلى أنها واجهت ‏صعابا وإحباطات كثيرة قبل الوصول للنتيجة التي كنت أتمناها، موضحة أن أول ‏عائق واجهته في مصر هي فكرة ممارستها الرياضة والسفر لحضور معسكرات إذ ‏أن ذلك كان غير شائع بين مجتمعها من الزملاء والأساتذة والجيران ولكن أهلها ‏كانوا داعمين لها بكل السبل، ومن ثم واجهت بعض المواقف العنصرية أثناء فترات ‏سفرها بالخارج كونها فتاة محجبة وتحتفظ بتقاليدها.

متفوقة في مجالي ‏الرياضيات والفيزياء

‏وأوضحت، أنها أحد أبناء محافظة بني سويف، مشيرة إلى أنها متفوقة في مجال ‏الرياضيات والفيزياء، وتعمل في شركة أبل، متابعة أن علوم الليزر تمكننا من ‏صناعة مستشعرات التي تستخدم في تطبيقات عدة.‏