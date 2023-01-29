إلهام فضالي بنت الصعيد تصل للعالمية في الفيزياء: واجهت صعوبات عديدة (فيديو)
كتب:
شريف سليمان
11:51 م | الأحد 29 يناير 2023
الدكتورة إلهام فضالي، الباحث في علوم الليزر في شركة أبل بكاليفورنيا
قالت الدكتورة إلهام فضالي، الباحثة في علوم الليزر في شركة أبل بكاليفورنيا، إنها قدمت أفضل بحث علمي في مجال الفيزياء على مستوى العالم، موضحة أنها كانت فتاة متفوقة دراسيًا ورياضيًا منذ الصغر، وهذا ما ساعدها على تكوين سيرة ذاتية خاصة بها جيدة ساعدتها في الحصول على الكثير من المنح، مشيرة إلى أنها حصلت على منحة دراسة البكالوريس في الجامعة الأمريكية، ومن ثم سافرت أمريكا لدراسة فصل دراسي بالخارج.
وأضافت «فضالي»، خلال حوارها لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة « dmc»، أنها كانت منبهرة بدراسة فيزياء المواد، إلى جانب عمل التجارب العلمية بنفسها وتنفيذها، مشيرة إلى أنها قدمت على دراسة الماجيستير وهي طالبة بكالوريس، ومن ثم حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي لدراسة الماجيستير، موضحة أن كل مرحلة في حياتها كانت تسلم للمرحلة التي تليها.
صعاب كثيرة
وأشارت الباحث في علوم الليزر في شركة أبل بكاليفورنيا، إلى أنها واجهت صعابا وإحباطات كثيرة قبل الوصول للنتيجة التي كنت أتمناها، موضحة أن أول عائق واجهته في مصر هي فكرة ممارستها الرياضة والسفر لحضور معسكرات إذ أن ذلك كان غير شائع بين مجتمعها من الزملاء والأساتذة والجيران ولكن أهلها كانوا داعمين لها بكل السبل، ومن ثم واجهت بعض المواقف العنصرية أثناء فترات سفرها بالخارج كونها فتاة محجبة وتحتفظ بتقاليدها.
متفوقة في مجالي الرياضيات والفيزياء
وأوضحت، أنها أحد أبناء محافظة بني سويف، مشيرة إلى أنها متفوقة في مجال الرياضيات والفيزياء، وتعمل في شركة أبل، متابعة أن علوم الليزر تمكننا من صناعة مستشعرات التي تستخدم في تطبيقات عدة.