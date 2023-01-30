توقيع مذكرة تفاهم بين «تصديري الغذاء» والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

وقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لجامعة الدول العربية لتأسيس «سوق الغذاء العربي».

وقال بيان صادر عن المجلس اليوم، إن المشروع يأتي في سياق المبادرات والمشاريع الخمسين المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في المؤتمر الدولي للاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي في ديسمبر 2018، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية الرقمية.

حضر مراسم التوقيع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإمارات، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية، وذلك خلال اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي تقام في مدينة أبوظبي والذي يستضيفها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

استخدام منصة رقمية متطورة

وتستهدف سوق الغذاء العربية استخدام منصة رقمية متطورة تربط مكوناته المختلفة، والتي تتضمن المُصَدِّر والبائع، والمشتري والمستورد، وكذلك كافة موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن «النقل – الخدمات اللوجستية – التخزين – الفحص والاختبار والتصنيف – إصدار الشهادات – التمويل والاقراض – التأمين – التخليص الجمركي»، وتعتمد آليات التنفيذ على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي من خلالها يمكن تحويل المستحقات المالية وفق آلية التعاقد المتفق عليها وتضمنها المنصة من خلال حساب بنكي وسيط يسمح بسداد المبالغ بموجب إنجاز الأعمال والموافقات على النظام، لتنتقل ما بين المحافظ الرقمية من المستورد إلى المُصَدِّر.

مصر أكبر مصدر غذاء عربي

وتأتى مشاركة المجلس ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية المصري نظرا لأن مصر أكبر مصدر غذاء عربي ومن أهم الدول التي تعمل على حفظ ودعم الأمن الغذائي العربي خاصةَ في ظل النجاحات المتتالية التي شهدها القطاع الغذائي المصري.